Twee agenten in Hongkong gearresteerd na video waarin ze man mishandelen

Twee politieagenten uit Hongkong zijn dinsdag gearresteerd nadat een video was opgedoken waarin ze een man op een brancard in een ziekenhuis mishandelden. De video dateert van juni maar kwam dinsdag pas tevoorschijn. Het incident legt extra druk op de politiediensten, die al onder vuur liggen voor het geweld dat ze gebruiken tegen de betogers die al wekenlang de straat op trekken in Hongkong.