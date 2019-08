Titel van nieuwe James Bond-film is bekend

‘No time to die’. Dat is de titel van de nieuwe en vijfentwintigste James Bond-film, zo werd dinsdag onthuld. De opnames daarvoor lopen nog.

Het wordt de vijfde en laatste keer dat 51-jarige Daniel Craig in de rol van geheim agent “007” kruipt. No time to die wordt al de vijfentwintigste Bond-film en verschijnt op 3 april in Engeland en een week later in de Verenigde Staten.

Daniel Craig returns as James Bond, 007 in… NO TIME TO DIE. Out in the UK on 3 April 2020 and 8 April 2020 in the US. #Bond25 #NoTimeToDie pic.twitter.com/qxYEnMhk2s — James Bond (@007) August 20, 2019

Tot nu toe circuleerde ook de naam “Shatterhand”, maar er waren al vermoedens dat dit niet de officiële titel zou worden.

De opnames van de film raakten met twee weken vertraagd omdat Daniel Craig tijdens het filmen een enkelblessure opliep. Hij zou zijn uitgegleden op de set.

LEES OOK. Ruzie, ongelukken en uitstel: 25ste James Bond lijkt wel rampenfilm