“Eindelijk gerechtigheid”: verkrachte vrouw dan toch vrijgesproken voor moord op haar doodgeboren kind

Een vrouw is in El Salvador vrijgesproken in een bijzonder ophefmakende zaak. Toen Evelyn Beatriz Hernandez beviel van het doodgeboren kind van een verkrachter, werd ze beschuldigd van doodslag op de baby. Ze werd in die zaak veroordeeld tot 30 jaar cel, waarvan ze al 33 maanden uitgezeten heeft, maar nu is ze alsnog vrijgesproken.

Foto: AP

“Dank de heer, gerechtigheid is geschied.” Alleen maar glunderende gezichten aan de rechtbank in El Salvador dinsdag, en de 21-jarige Evelyn Beatriz Hernandez was de gelukkigste van allemaal. 33 maanden heeft ze al in de gevangenis doorgebracht na haar veroordeling, en ze had nog ruim 27 jaar te gaan. Nu mag ze als vrije vrouw naar huis.

Doodgeboren baby

De 21-jarige vrouw was in 2016 zwanger geworden na een verkrachting door een bendelid. Maar toen ze 32 weken ver was, liep het verkeerd in een toilet. Ze voelde plots hevige buikpijn en beviel van een doodgeboren kind. Haar moeder vond haar bewusteloos naast het toilet, Hernandez hield sindsdien vol dat ze niet eens wist dat ze zwanger was.

Maar voor het openbaar ministerie was het zonneklaar: de vrouw had haar pasgeboren baby om het leven gebracht en in een septische tank gegooid. Forensisch experts konden tijdens het eerste proces niet uitmaken of het kind in de baarmoeder of in de tank gestorven was. En dus werd de toen 16-jarige Hernandez veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar voor moord.

Geen bewijs

Foto: AP

Daar legde de verdediging zich niet bij neer. Na 33 maanden in de gevangenis kregen haar advocaten het gerecht zover haar zaak opnieuw voor de rechter te brengen. Ze vroegen de vrijspraak bij gebrek aan bewijs, het openbaar ministerie vroeg dan weer om haar straf nog te verhogen tot 40 jaar cel.

Het was de eerste keer dat er een nieuw proces komt in een zaak in het Centraal-Amerikaanse land, waar heel wat rechtszaken lopen tegen vrouwen die een miskraam hebben. Abortus is er verboden.

“Dit is een eerlijke uitspraak”, zegt Bertha Maria Deleon, een van de advocaten van Hernandez. “Er was geen bewijs van een misdaad, en daarom heeft hij de straf teruggedraaid.”

“Overwinning”

“Dit is een overwinning voor de vrouwenrechten in El Salvador”, klinkt het bij Amnesty International. Het openbaar ministerie heeft een week om in beroep te gaan.