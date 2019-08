Een gezin uit het Antwerpse Kapellen wil graag hun woning aan de man brengen en doet dat met een opmerkelijk filmpje. Ze zetten hun huis al zingend in de verf op het wereldberoemde deuntje van ‘The Lion Sleeps Tonight’. “We wilden het op een originele manier in de kijker zetten”, aldus mama en professionele zangeres Tine Truwant. De woning is nog niet verkocht, maar de leuke promotievideo valt in de smaak en werd al duizenden keren bekeken.