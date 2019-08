Buurtbewoners naar Raad van State tegen nieuwe Nederlandstalige school in Schaarbeek

Schaarbeek - In de Brusselse gemeente Schaarbeek stappen buurtbewoners naar de Raad van State tegen de pas gestarte werken aan de nieuwe Nederlandstalige scholencampus Gaillait. Dat meldt zender BX1 en is bevestigd door Marc Weber, de kabinetschef van burgemeester Cécile Jodogne. Die wijst erop dat de gemeente een negatief advies had uitgebracht voor de school. Het is het gewest dat in mei de nodige bouw- en milieuvergunningen afleverde.

Tussen de Gallaitstraat en de Vanderlindenstraat in Schaarbeek ontwikkelt de Vlaamse Gemeenschapscommissie samen met de schooldirecties van Sint-Goedele vzw en De Heilige Familie vzw, een multifunctionele campus waar plaats is voor een nieuwe basisschool, tienerschool en secundaire school en een jeugdcentrum. Op de campus zou er vanaf 1 september 2020 plaats zijn voor 1.140 leerlingen.

De klagende buurtbewoners zeggen dat de bouwwerf slecht beheerd wordt en dat er asbest aanwezig is in een aantal van de gebouwen die worden afgebroken. Ze klagen ook over werken ‘s avonds en tijdens het weekend.

Eerder kloegen buurtbewoners ook de omvang van het project aan, wat ook de vrees van het gemeentebestuur is. “De gemeente is niet tegen de komst van een Nederlandstalige school, maar tegen de realisatie van een overdreven groot project”, zegt Weber.