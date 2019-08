Pakistan wil conflict over Kasjmir voor Internationaal Gerechtshof brengen

Pakistan wil zijn conflict met India over de regio Kasjmir voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag brengen. Dat heeft de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken, Shah Mehmood Qureshi, dinsdag bekendgemaakt. Het Internationaal Gerechtshof is het belangrijkste gerechtelijke orgaan binnen de Verenigde Naties.

“Er is een principeakkoord over de beslissing om de zaak van het gecontesteerde Kasjmir naar het Internationaal Gerechtshof te brengen”, zo verklaarde de minister dinsdag aan de lokale media. Qureshi zegt dat “alle juridische aspecten” in overweging werden genomen bij de beslissing. Het is de bedoeling om de zaak zo snel mogelijk voor het gerechtshof te brengen.

De zaak zou vooral focussen op mensenrechtenschendingen die er, volgens de Pakistaanse regering, door India worden aangericht.

India en Pakistan strijden al sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 over Kasjmir. De twee landen eisen elk het volledige grensgebied op. India en Pakistan vochten ook al twee oorlogen uit over de regio.

Begin deze maand had New Delhi het autonome statuut van Indiaas Kasjmir ingetrokken en verschillende veiligheidsbeperkingen opgelegd in de regio. Door die maatregel werd het langdurige conflict tussen India en Pakistan over de controle over Kasjmir verder aangewakkerd.