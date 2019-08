Het is alweer hommeles in het Belgische voetbal: Union beschuldigt KV Kortrijk ervan “bom te leggen onder transfersysteem”

1B-club Union is absoluut niet akkoord met de transfer van haar (voormalig) goudhaantje Faïz Selemani naar KV Kortrijk. De Brusselaars maakten al bekend de overgang te zullen aanvechten bij de Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Wereldvoetbalbond (FIFA), maar wijzen dinsdag in een opmerkelijke open brief op hun website ook naar de gevolgen voor het Belgisch voetbal van zo’n overgang. Selemani verbrak vorige week eenzijdig zijn contract in de hoofdstad omwille van zijn verwijzing naar de B-kern en de weigering van de club om hem met het eerste elftal mee te laten trainen. Dat wordt door de speler ingeroepen als een ernstige fout, Union betwist de feiten.

“Wesley, Trossard, Djenepo ... De Belgische recordverkoop die dit jaar al meer dan 100 miljoen euro opbracht wordt plots ondermijnd door een onbegrijpelijke aanval van KV Kortrijk op het Belgische transfersysteem”, begon Union. “Trekken goudhaantjes als Berge en Vanaken straks voor een prikje naar het buitenland? De dreiging is reëel.”

“De feiten: RUSG speler Faïz Selemani, onder contract tot 2021 plus optie tot 2022, geeft in mei van dit jaar in de media aan dat zijn vertrek bij RUSG vaststaat. De speler geeft in de zomer zijn vertrekwens opnieuw aan, maar komt niet met concrete aanbiedingen. Hij traint gewoon mee en speelt ook de eerste wedstrijd van de competitie. KV Kortrijk doet vervolgens, via haar General Manager Matthias Leterme, een onrealistisch bod aan RUSG dat geweigerd wordt. In een telefoongesprek zijn beide clubs het eens dat vraagprijs en aanbod te ver uit elkaar liggen om mogelijke onderhandelingen op te starten.”

“De sfeer slaat echter om wanneer de speler persoonlijk gecontacteerd wordt door het KVK-bestuur onder leiding van moraalridder van het Belgisch voetbal en tevens Pro League en KBVB-bestuurder Joseph Allijns. In een later gesprek met de club wordt zowel door de speler als KVK toegegeven dat er rechtstreekse contacten zijn geweest met zowel het management als de coach van KVK.”

“De speler blijkt plots gekwetst en kan niet meer meetrainen. Nog steeds wordt er een transfer geëist. Dan duikt de speler, na een week gekwetst te zijn, opnieuw op en eist mee te trainen met de groep in plaats van de gebruikelijke procedure te volgen voor spelers die terugkeren uit blessure.”

“Faiz Selemani kwam met een duidelijke missie en saboteerde de groepstraining. Vervolgens werd er dezelfde dag nog beslist door de club om de speler tijdelijk naar de B-kern te sturen zodat de speler mentaal en fysiek weer op het juiste spoor kon komen. Deze beslissing werd de speler via GSM- en mailverkeer bezorgd. Er werd ook een afspraak gemaakt om de toekomst te bespreken met de RUSG CEO op de hoofdzetel in Brussel de volgende ochtend.”

“Echter kwam de speler niet opdagen en ging hij opnieuw naar het oefencentrum met dezelfde missie als de dag ervoor. Beveiligingsagenten en later zelfs politie interventie waren nodig om de sereniteit te laten weerkeren. Op datzelfde moment loopt er een aangetekend schrijven binnen via de raadsman van Selemani om het contract met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. De verwijzing naar de B-kern en de weigering om voorlopig met het eerste elftal mee te trainen wordt door de speler ingeroepen als een ernstige fout in hoofde van de club. De club zal het bestaan van een ernstige fout betwisten voor de rechtbank, maar zij kan niet verhinderen dat de speler ondertussen “vrij” is. Een paar dagen later kondigt KV Kortrijk, zonder enige communicatie naar RUSG, de speler aan via haar website. Het werd duidelijk dat de zogenaamde ernstige fout door de speler en zijn entourage zelf gecreëerd werd om een transfer te realiseren zonder akkoord van de betrokken club.”

“De club is verbijsterd over deze gang van zaken. Niet enkel omdat een speler deze manier van handelen toepast, een manier van verbreken dat niets anders is dan misbruik van de Wet van ‘78. Maar eens te meer dat een Belgische profclub, onder leiding van éen van de belangrijke figuren in het Belgische voetbal, mee dit scenario uitschrijft en zonder enige schaamte uitvoert.”

“Uiteraard zal de club al haar rechten vrijwaren bij alle mogelijke instanties maar los van deze zaak kijkt het vooral naar het groter geheel. De bom die KV Kortrijk hier legt onder het transfersysteem is zelden gezien. Moest KV Kortrijk hier mee wegkomen, betekent dit een ongezien risico voor het Belgische voetbal. Hun grootste inkomstenbron en gedane investeringen blijken plots van geen waarde meer, nu elke (buitenlandse) club een speler kan aanzetten om op basis van een fictieve reden zijn contract eenzijdig te verbreken. De eventuele verbrekingsvergoeding, zullen zij achteraf met plezier betalen voor de speler. Deze ligt immers veel lager dan de transfervergoeding.”

“RUSG kijkt in eerste instantie naar de KBVB en de Pro League. Er bestaan duidelijke regels en ook onder de Pro League clubs is er een “Gedragscode” die niet aanvaardt dat spelers misbruik maken van de wet van ‘78. Echter is al meermaals pijnlijk gebleken dat het Belgisch voetbal niet louter bestaat uit Gentlemen...”