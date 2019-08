Antwerp zet groot scherm in Bosuilstadion nadat fans niet welkom zijn in Nederland: “AZ is hier ook niet blij mee”

Nadat de burgemeester van Enschede en vertegenwoordigers van AZ, FC Twente en de Nederlandse voetbalbond (KNVB) dinsdag beslisten dat er geen Antwerp-supporters aanwezig mogen zijn bij de heenwedstrijd van de play-offronde van de Europa League - tegen AZ maar in het stadion FC Twente - besliste Antwerp om een groot scherm te zetten in het Bosuilstadion. Er zullen 6.000 supporters toegelaten worden in het stadion. Om organisatorische redenen zal een toegangsprijs van vijf euro gevraagd worden.

Antwerp benadrukt nog eens verrast te zijn met de beslissing uit Nederland. “Er is tot op heden weinig tot geen bijkomende informatie meegedeeld door de Gemeente Enschede over de ‘dreigende openbare ordeverstoring’“, aldus de Great Old. “Uit contact met AZ blijkt dat de snelle communicatie van de Gemeente Enschede ook hun in snelheid heeft genomen, waardoor RAFC niet zelf haar supporters heeft kunnen informeren. In een open een eerlijk gesprek is duidelijk geworden dat de club AZ, net als ons, vragende partij was om alles op de meest sportieve manier te laten verlopen. Met uitsupporters, zoals een wedstrijd hoort te zijn. Beide clubs willen wel absoluut de exacte toedracht kennen en laten dit dossier niet los.”

Tickets om de wedstrijd donderdag te volgen in het Bosuilstadion kunnen vanaf morgen (woensdag) om 12u gekocht worden. Supporters kunnen dit doen via hun account op TicketHour, iXpole (hospitality platform) of aan de ticket corner.

Antwerp start dinsdagavond ook met de verkoop van tickets voor de terugwedstrijd, volgende week donderdag in het Koning Boudewijnstadion. Er mogen, net als tegen Viktoria Plzen, 25.000 Antwerp-fans het Koning Boudewijnstadion binnen.