Trots pakte ‘Thuis’ vlak voor haar 25ste seizoen uit met een nieuwe begingeneriek. ‘Nergens beter dan Thuis’ ruilden ze in voor ‘Ik ben thuis’, maar dat is niet de eerste keer. Al voor de negende keer starten ze de afleveringen met een ander nummer. Maar wat weet jij nog over de begingenerieken? Doe hier de test.