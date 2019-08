Klanten Mobile Vikings kunnen al meer dan uur niet meer bellen door storing

Verschillende klanten van Mobile Vikings melden dat ze geen internetverbinding en bereik meer hebben. Momenteel is er een storing, klinkt het bij Mobile Vikings.

“Ik lijk nog netwerk te hebben, maar kan niet bellen of opgebeld worden. Mensen krijgen meteen voicemail. Enig idee wat er aan de hand is?”, tweet een klant dinsdagavond. Een storing dus, waarvan Mobile Vikings nog naar de oorzaak zoekt, zo meldt het op Twitter.

Jammer genoeg hebben we op dit moment een storing, maar onze technische collega's zijn dit samen met de netwerkbeheerder aan het behandelen; zodra we updates hebben, brengen we je op de hoogte. *LS