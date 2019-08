Zo veel tenten, voedsel en bier lieten Pukkelpoppers achter

Hasselt / Sint-Truiden -

Het is druk aan de magazijnen van de Kringwinkel op de Stadsheide in Kiewit. Werknemers zijn in de weer om tentjes op te zetten en twee ton aan materiaal te sorteren: tenten, luchtmatrassen, slaapzakken, vouwstoelen, piketten, luchtpompen… Allemaal achtergelaten door de Pukkelpoppers en maandag door vrijwilligers verzameld. De afvalberg op de drie campings bracht op: 6,5 ton aan tenten, stoeltjes, luchtmatrassen, slaapzakken en eten in blik.