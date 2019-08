Italiaanse regering valt, maar of minister ‘Selfini’ nu zijn grote slag zal kunnen slaan?

De politieke crisis in Italië is compleet nadat premier Guiseppe Conte (55) dinsdag zijn ontslag heeft aangeboden. “De regering eindigt hier”, zei hij tijdens een vlammende toespraak in de Senaat in Rome. Daarbij haalde hij fel uit naar vicepremier Matteo Salvini, die volgens Conte zijn eigen belang en dat van zijn radicaal-rechtse partij Lega voorop heeft gesteld.