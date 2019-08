In beroep vrijgesproken voor moord op doodgeboren kind

“Godzijdank, gerechtigheid is geschied.” Overmand door emoties verliet Evelyn Beatriz Hernandez gisteren de rechtbank in El Salvador. In 2016 werd ze nog veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op haar pasgeboren baby, maar Hernandez hield na 33 maanden in de gevangenis nog altijd vol dat ze haar kind niet vermoord heeft. De Salvadoraanse was zwanger worden na een verkrachting en bleef zeggen dat haar kind dood geboren werd. Bij gebrek aan bewijs werd ze in beroep alsnog vrijgesproken. “Dit is een overwinning voor alle vrouwen”, klinkt het bij Amnesty International.

In El Salvador is abortus bij wet verboden, en er staan strenge straffen op wie het toch doet.

(gjs)