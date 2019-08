Dronken nog even bierglas in hals dj geplant

“Het gebeurde rond 4.20 uur, op het einde van een geweldige avond”, vertelt Marc Veuchelen, voorzitter van de Vlaams-Brabantse voetbalclub Binkom, deelgemeente van Lubbeek. Hij organiseert al jaren mee Binkom Kermis. Nadat ze er jarenlang de betreurde Paul Severs boekten, was het nu Willy Sommers geweest die de tent ’s avonds in vuur en vlam had gezet. Volgens burgemeester Theo Francken (N-VA) waren er meer dan 1.300 feestgangers. “Boereleute”, schreef hij op Twitter.

De kermisfuif afsluiten deed dj Gert, in het dagelijkse leven Gert Langendries uit Boutersem en als dj te vinden op menig lokale fuif. “Het was vollenbak ambiance geweest de hele avond, zonder incidenten. Maar ondanks eerdere waarschuwingen om van het podium te blijven, bleef minstens één jonge kerel er maar opklimmen. En ja, dan was er dus dat zwaar incident.”

Naar Nederland overgebracht

De vriendelijke vraag van dj Gert om van zijn installatie, en bij uitbreiding het podium, te blijven, werd beantwoord met een kapot bierglas dat pal in zijn hals geplant werd. “Gert bloedde hevig en had een stevige wonde in de hals”, vertelt de voetbalvoorzitter. Meteen het einde van de fuif en het sein om een ziekenwagen te bellen. De gewonde dj werd overgebracht naar het UZ Leuven, waar bleek dat er een zenuw geraakt was. Er was ook sprake van verlammingsverschijnselen.

De dj bevestigt dat hij dinsdagavond werd overgebracht naar het ziekenhuis van het Nederlandse Leiden, gespecialiseerd in neurologie. “Voor mij is het ‘lijden’ voorlopig”, reageerde hij via sociale media. “Woensdagochtend (vanochtend, nvdr.) word ik geopereerd en dan weet ik meer. De dokters weten nog niet hoe het met de zenuw gesteld is. Voorlopig heb ik nog geen beweging in mijn linkerarm.”

Poging doodslag

Volgens omstaanders was de dader, een 17-jarige uit Boutersem, onder invloed van drank. Sommigen zeggen dat er ook drugs in het spel was. De voorzitter stelt dat wel meer jongeren stevig onder invloed van roesmiddelen waren. Het gerecht zelf wou daar niets over kwijt. De betrokken minderjarige werd dinsdag ondervraagd. De feiten ontkennen was moeilijk aangezien er verschillende getuigen waren en hij zelf gewond bleek aan zijn hand. Hij moet woensdag voor een jeugdrechter verschijnen. “Hij wordt voorgeleid op verdenking van poging doodslag”, aldus het Leuvense gerecht.