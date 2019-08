Bejaard echtpaar sterft tijdens bergwandeling in Oostenrijk

Een bejaard Belgisch echtpaar is tijdens een bergwandeling in Oostenrijks Tirol om het leven gekomen. De 77-jarige vrouw is in een ravijn gestruikeld en haar 82-jarige man zou haar hebben willen redden, maar is daarbij eveneens in de 30 meter diepe kloof terechtgekomen.

Het koppel was al jaren vaste klant in een chalethotel in Sölden. Zondag trokken zij erop uit voor een wandeling naar de Schönwieshut. Daarvoor namen ze een kabelbaan en zouden dan terug naar de vallei afdalen. “We denken dat ze de weg zijn kwijtgeraakt”, zegt reddingswerker Armin Achhorner.

De wandelaars zouden op een pad terechtgekomen zijn dat bezaaid ligt met rotsblokken, het werk van een gletsjer die ooit de Rotmoorkloof heeft uitgegraven. “Op een bepaald moment is de vrouw vermoedelijk van het pad gegleden en in de 30 meter diepe kloof beland. Wij denken dat haar man haar heeft willen redden, maar helaas hetzelfde lot heeft ondergaan.”

Toen de Belgen zondagavond niet terugkwamen naar hun verblijf, sloeg de eigenaar ervan alarm. Er startte een grootscheepse zoekactie met reddingswerkers, een politiehelikopter en speurhonden. Pas maandagnamiddag werd het bejaard echtpaar teruggevonden. Maar hulp kon toen al niet meer baten.

De uitbaters van het vakantieverblijf waar het Belgische echtpaar logeerde, waren gisteren nog te aangedaan om te reageren.