35 miljoen euro vers geld voor WeTransfer

WeTransfer, het Nederlandse technologiebedrijf gespecialiseerd in het verzenden van grote digitale bestanden, heeft 35 miljoen euro vers kapitaal opgehaald. Investeerders van dienst zijn HPE Growth en Highland Europe.

WeTransfer, opgericht in 2009, telt naar eigen zeggen meer dan 50 miljoen gebruikers, vooral in de creatieve sector (reclamebureaus, fotografen, mediabedrijven en architecten). Die verzenden elke maand 1 tot 1,5 miljard bestanden. Met het geld wil het bedrijf uit Amsterdam, dat 200 medewerkers telt en eveneens een kantoor heeft in Los Angeles, zijn verdere expansie bekostigen en de strijd aangaan met Dropbox, Apple en Microsoft.(krs)