Bootjevaren als James Bond? 65.000 euro per week

Nog op zoek naar een ‘last minute’-vakantietrip? Wat dacht u bijvoorbeeld van een weekje bootjevaren met de Casino Royale, het superdeluxejacht uit de gelijknamige James Bondfilm uit 2006?

Je moet er wel iets voor over hebben, 65.000 euro om precies te zijn. Want dat is de huurprijs per week die makelaar Campers & Nicholsons vraagt voor het 33 meter lange luxejacht met vier slaapkamers met tweepersoonsbed en ‘en suite’ badkamers in marmer. Zonnen kan op het voordek, waar een jacuzzi voor wat welgekomen afkoeling kan zorgen. En échte waterratten kunnen zich uitleven met waterscooters, stand-up paddleboards, waterski’s, duikbrillen en snorkels.

Vertrekken kan naar keuze vanuit onder meer Corsica, de Balearen, Monaco, Saint-Tropez, Sardinië, Sicilië of Rome. En, o ja, voor die prijs krijg je er meteen ook een week lang vier crewleden bij. De Casino Royale werd gebouwd in 2004, maar kreeg een flinke facelift in 2016.(krs)

Luxe troef aan boord. En als de zon schijnt, kan het dak zelfs weg. C&N