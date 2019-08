Amerikaanse CEO’s halen aandeelhouder van voetstuk

CEO’s van verscheidene grote Amerikaanse bedrijven vinden dat de belangen van aandeelhouders niet langer mogen primeren op het ondernemen. Het is voor het eerst sinds de jaren 80 dat het primaat van de ‘shareholder value’ zo duidelijk ter discussie wordt gesteld.

Spreekbuis van dienst is de Business Roundtable, een lobbygroep van Amerikaanse topondernemers. In een verklaring zegt de organisatie dat het doel van ondernemen is om alle actoren te dienen, met name personeel, klanten, aandeelhouders én de samenleving. Daarmee wordt komaf gemaakt met het principe dat het belang van aandeelhouders, de ‘shareholder value’, primeert. Dat idee maakte in Amerika opgeld in de jaren 80 van vorige eeuw, verspreidde zich langzaam maar zeker over de hele wereld en werd al die tijd amper in vraag gesteld.

De verklaring werd ondertekend door 181 CEO’s, en niet van de minste: onder anderen Jamie Dimon van JPMorgan Chase, Tim Cook van Apple en de rijkste man ter wereld, Jeff Bezos van Amazon, zetten hun handtekening. De verschuiving in ideeën komt er nu in de VS almaar meer kritiek weerklinkt over de groeiende ongelijkheid in de samenleving en de snel stijgende kosten voor gezondheid en onderwijs. Maar ook binnen de bedrijfswereld lag de overdreven focus op de aandeelhouder, de aandelenkoers en de kwartaalresultaten almaar vaker onder vuur omdat die het management verhinderde om een langetermijnvisie te ontwikkelen.(krs, blg)