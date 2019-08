Ook LASK wil competitiematch uitstellen voor terugmatch tegen Club Brugge

In navolging van Club Brugge wil nu ook LASK zijn competitiewedstrijd van dit weekend uitstellen. De Linzer gaan op bezoek bij rivaal Rapid Wenen, maar zouden liever rust nemen met oog op de Europese verplaatsing naar Brugge. De voorzitter van LASK besprak het onderwerp met Club-voorzitter Bart Verhaeghe voor de wedstrijd van gisteravond.

Of LASK ook in zijn opzet zal slagen, is afwachten. De club onderhoudt geen beste relaties met Rapid Wenen, de tegenstander van zaterdag. Daarnaast moet zowel de Oostenrijkse Bundesliga als de tv-rechtenhouder Sky zijn zegen geven.