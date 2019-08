Opvallend: in België zou Club Brugge geen penalty gekregen hebben

Stond Loïs Openda nu wel of niet buitenspel net voor Club die penalty kreeg? Navraag leert ons dat de aanvaller terecht mocht doorgaan om de strafschop af te dwingen. Dankzij de 3D-lijn van de UEFA zag de VAR dat Openda’s voet op gelijke hoogte stond met de schouder van de Linz-verdediger. Openda’s arm deed er niet toe, want daarmee kun je niet scoren. Met de beperktere technologie die in België gangbaar is, was dit wellicht afgeblazen voor offside.

In het Oostenrijkse Linz koos Philippe Clement verrassend voor Loïs Openda (19) om de geschorste Percy Tau te vervangen. Dat bleek een goeie keuze, want met zijn snelheid zorgde de flankaanvaller constant voor dreiging. En na zeven minuten was het al raak.

De tiener werd weggestuurd, dook de box in en ging na een erg licht duwtje neer. Penalty. Alleen duurde het minuten voor Hans Vanaken die strafschop mocht nemen. Voor het eerst in Oostenrijk werd er gebruikgemaakt van een videoref. Op de beelden leek het alsof Openda buitenspel stond toen hij vertrok en dat moest de VAR dus checken. Tot ieders verbazing mocht de strafschop genomen worden en kon Vanaken die o zo belangrijke uitgoal maken.

Het zorgde voor heel wat consternatie en discussie. De UEFA liet op tv namelijk twee lijnen – een rode en een blauwe – zien waarop de aanvaller wel offside leek te staan. “De VAR maakt zich belachelijk”, werd her en der geroepen door de analisten.

Het eerste beeld dat getoond werd in de live-uitzending.

Navraag binnen ons Belgische scheidsrechterskorps leverde een andere uitleg op. Verschillende refs wezen ons erop dat de UEFA werkt met een 3D-lijn. Daarbij wordt de schouder van de Oostenrijkse verdediger als startpunt genomen voor de blauwe lijn. De voet van Openda staat ook op die blauwe lijn en dus op gelijke hoogte. De rode lijn duidt dan weer zijn arm aan die verder reikt, maar de arm is een lichaamsdeel waarmee je niet kunt scoren, dus daarmee kun je nooit offside staan. De positie van Openda’s schouder is “te unclear” om deze fase te herroepen. Dus mocht Openda terecht doorgaan.

Het tweede (en correcte) beeld. Hierop is te zien dat de twee spelers op gelijke hoogte staan.

Geen budget bij ons

Het frustrerende voor de Belgische videorefs en refs is wel dat dezelfde fase in ons land wellicht altijd afgevlagd zou worden. In de Jupiler Pro League beschikken we immers nog niet over de financiële middelen om zo’n 3D-lijn in te voeren. Daar zou de VAR een eendimensionale lijn hebben getrokken en die zou altijd gestart zijn aan de voet van Openda. En die staat duidelijk voorbij de voet van de verdediger. De Oostenrijkse schouder zou in dit geval genegeerd zijn.

Club Brugge mocht zich dus gelukkig prijzen met de gesofisticeerde technologie van de UEFA. Het spel in Linz verliep namelijk erg moeizaam, maar nu heeft onze vicekampioen misschien een rechtstreekse 3D-lijn naar de poules van de Champions League.