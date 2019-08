Ex-ref Serge Gumienny begrijpt niets van uitleg voor niet-gefloten penalty Club Brugge: “Wat moet een jonge ref hier nu van denken?”

Niet de VAR, wel scheidsrechter Bram Van Driessche ging vorige vrijdag in de fout. Dat is de conclusie van het referee department over de omstreden fase in Club Brugge-Eupen.

In die fase werd Ruud Vormer in de rug geduwd in de zestien, maar noch de ref, noch de videoref grepen in. Ja, het was strafschop, wordt nu toegegeven, maar de scheidsrechter en zijn assistent stonden goed opgesteld en konden de fase dus beoordelen. “Het was dus geen clear error”, klinkt het. Als we nu ook al verwachten dat de VAR ingrijpt als de ref er met zijn neus op staat, “zouden er te veel onderbrekingen het spelverloop verhinderen.”

“Te veel onderbrekingen? Het gaat toch om strafschoppen, doelpunten en buitenspel waar de VAR ingrijpt. Dat zijn toch niet veel onderbrekingen? Hier begrijp ik niets van”, zegt ex-scheidsrechter Serge Gumienny. “De VAR is niet in fout? Dit is vlees noch vis. Terwijl iedereen ziet dat dit een strafschop is. Hier is geen sprake van interpretatie, het is dus wel een clear error. Ook al sta je er met je neus op, dan nog kan je een clear error maken.”

“Het kan zijn dat Van Driessche het niet zag”, aldus Gumienny. “Maar deze uitleg? Neen. Wat moet een jonge ref hier nu van denken? Dit geeft mij weer eens de indruk dat de hele reorganisatie van de werking van de scheidsrechters geen stap vooruit is.”