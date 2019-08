Nederlandse Rabobank wil niet meer samenwerken met voetbalclubs uit vrees voor corruptie

De Nederlandse Rabobank wenst niet langer samenwerken met Nederlandse profclubs. Vanuit het hoofdkantoor is beslist dat betaalde voetbalorganisaties niet meer toegelaten worden als klant. Rabobank probeert de huidige samenwerkingen met problematische clubs zelfs stop te zetten. Dat weet NRC Handelsblad. “Gebleken is dat deze klanten verhoogde tot onacceptabele risico’s op witwassen, corruptie, fraude en overige misstanden met zich meebrengen”, zegt Rabobank in een interne nota die tot bij NRC kwam. Onthullingen in Football Leaks en belastingontduiking door sterren als Ronaldo en Messi dreven de Nederlandse bank tot deze conclusie.

Zo kreeg Den Bosch te horen dat het op zoek moet naar een nieuwe bank. Bij Roda JC blokkeert de bank investeringen van hun kandidaat-hoofdaandeelhouder, omdat het geen vertrouwen heeft in de geldschieter. Tachtig procent van de betaalde voetbalclubs in Nederland is klant bij Rabobank.