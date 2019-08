Vincent Kompany schakelt mental coach in bij Anderlecht

Na de 4-2-nederlaag op Kortrijk spraken ze bij Anderlecht over een gebrek aan mentale weerbaarheid. Speler-manager Vincent Kompany pakte dat probleem direct aan. Maandag in de nabespreking gaf hij voor het eerst het woord aan Ellen Schouppe (foto), de mental coach van Anderlecht. Zij zit al twee jaar bij de club, maar tot nu toe had Kompany nooit een beroep op haar gedaan.

De spelers waren aangenaam verrast door haar discours, want Schouppe heeft best veel ervaring. Ze werkt(e) ook met de Belgian Cats (basketbal), de Red Panthers (hockey) en de Belgian Cheetahs (atletiek). In het verleden was het Hein Vanhaezebrouck die Schouppe bij Anderlecht overhevelde van de U21 naar de A-ploeg. Fred Rutten en Karim Belhocine lieten haar links liggen, maar toen leverde ze weer goed werk met de jeugd. Afwachten of het resultaat oplevert vrijdag in Genk.

Sowieso probeert Kompany een positieve vibe te creëren in deze moeilijke week. Er zijn weliswaar nog veel overbodige jongens, maar een speler als Adrien Trebel wordt weer nauwer betrokken bij de A-ploeg. Leidt dat tot een rentree? Dat hoeft niet per se.

Milic verdient 840.000 euro

Sven Kums en Antonio Milic trainden deze week stevig. Zeker die laatste moet nog altijd vertrekken, maar het probleem is zijn grote loon bij Anderlecht. De Kroatische verdediger ligt nog vast tot 2022 en verdient jaarlijks 840.000 euro. Met bonussen overstijgt zijn jaarloon zelfs de 1 miljoen euro, maar daarop heeft Milic geen recht als hij niet speelt. Het Turkse Denizlispor is nu wel geïnteresseerd, maar eerder sprong ook een verhuis naar Rizespor en Valladolid af. Anderlecht wil namelijk 2 miljoen voor een definitieve transfer, maar voor veel clubs is alleen een huur bespreekbaar.

De Albanees Kristal Abazaj, die ook niet meer welkom is op RSCA nadat hij zijn huurcontract bij Osijek verbrak, onderhandelt met Kükesi, de vicekampioen in zijn thuisland.