CLUBNIEUWS. Genk lijkt spits dan toch te strikken, nieuwe Japanner van STVV aan de kant door… heimwee

Genk lijkt eindelijk dicht bij een akkoord voor Midtjylland-spits Paul Onuachu te staan. Bij STVV blijft de nieuwe spits Yuma Suzuki dan weer van het trainingsveld. De Japanner kampt al met heimwee. Al uw clubnieuws van de dag.

ANTWERP. Arslanagic en Geeraerts mee naar Enschede

Laszlo Bölöni trekt vandaag met twintig spelers naar Enschede. En er is goed nieuws, want Arslanagic is daarbij. De centrale verdediger traint sinds zondag weer mee en is voldoende fit bevonden om de trip te maken. Ideaal, zeker omdat Seck geschorst is. Ook mee: de 18-jarige Ruben Geeraerts. In de spits heeft Bölöni immers niet veel opties. Ook Hongla, die tegen Plzen nog niet op de Europese lijst stond, is er dit keer bij. Net als Mbokani, ook al bleef die gisteren samen met Seck binnen voor verzorging. Borges heeft pech: hij heeft nog enkele weken nodig om er te staan.

KV OOSTENDE. DSM blijft langer partner

De spelersgroep kreeg gisteren een vrije dag. Maandag raakte bekend dat Oostende zijn samenwerking met DSM Keukens verderzet. De keukengigant stond in Play-off 2 al op de shirts naar aanleiding van de honderdste verjaardag en beide partijen konden de al bestaande samenwerking wel smaken. Daarom werd ze nu verlengd. “DSM is al partner bij KVO sinds de promotie naar eerste en nu breiden we dit partnership nog verder uit”, aldus Orlans. “We toonden vorig seizoen ook al aan hoe we ook onze spelers betrekken in zo’n partnership.”

KV KORTRIJK. Fanbase-manager vedette in ‘Extra Time’

De nieuwkomers Selemani en Jakubech trainden mee. Fanbase-manager Simon Clinckemaillie kwam met Kristof D’Haene (foto) op Extra Time en werd geroemd omwille van zijn vuurwerk in de spionkop als er gescoord wordt door de Veekaa. De beloften verloren maandag op kunstgras tegen Eupen met 0-1. Voor de match op Standard geldt geen combiregeling.

ZULTE WAREGEM. Beloften vanavond tegen Westerlo

Gisteren werkte de groep een hersteltraining af. De beloften spelen vanavond tegen Westerlo. De match heeft door de maandagmatch tegen Charleroi uitzonderlijk plaats op woensdag. Marvin Baudry (foto) blijft out, Humphreys is nog steeds onzeker.

CERCLE BRUGGE. Beloften spelen 1-1 gelijk

De nieuwkomers Donsah en Gory trainen voluit mee. Beiden zijn dit weekend speelgerechtigd. De Belder en Vitinho blijven out. Ook voor Jeremy Taravel komt de match allicht te vroeg. De beloften speelden maandag tegen Virton. Carré, Somers, Bassong, Vanhoutte en Koshi speelden mee. Decostere kreeg rood, het werd 1-1.

AA GENT. Al vijf goals op standaardsituaties

De Buffalo’s scoorden dit seizoen al tien keer en maar liefst de helft van de Gentse treffers kwam tot stand dankzij stilstaande fases. Buiten één strafschop – door Yaremchuk feilloos omgezet tegen Eupen – blijkt het team van Jess Thorup meer dan ooit levensgevaarlijk te zijn op hoekschoppen: dit seizoen scoorde AA Gent al vier keer uit een hoekschop.

Het vorige weekend verraste Jonathan David nog de Oostendse defensie en bood zo Yaremchuk zijn tweede competitietreffer aan van het nog prille voetbalseizoen.

WAASLAND-BEVEREN. Onderuit in oefenmatchop het veld van Westerlo

Waasland-Beveren verloor gisteren een oefenmatch op het veld van Westerlo, de ongeslagen leider uit 1B: 2-1. Beide ploegen speelden met een B-ploeg. Din Sula bracht de Waaslanders nog op voorsprong. Na rust vergaten ze de score verder uit te diepen, ondanks een resem aan kansen. Westerlo trof wel nog twee keer raak. Janssens via een vrije trap en Buyl in de absolute slotseconden, na tussenkomst van de VAR. Tester Lucky Omeruo speelde een volledig match als rechtsachter.

KRC GENK. Eerste training voor Hrosovsky

Patrik Hrosovsky trainde gisteren voor het eerst mee. Nog steeds geen Bongonda op de groepstraining, hij kreeg een apart programma. Ook spits Odey bleef langs de kant, hij maalde uit voorzorg rondjes op het B-veld. Ndongala ging wel opnieuw voluit. RC Genk staat dicht bij een akkoord met het Deense FC Midtjylland omtrent de transfer van aanvaller Paul Onuachu. Gano en Khammas trainen individueel. Zij maken niet langer deel uit van de A-kern. Ook Bertaccini mag beschikken. Hij wordt mogelijk uitgeleend aan Deinze.

KV MECHELEN. Scheurtje voor Bijker

KV Mechelen zal een aantal weken zijn vaste linksback Lucas Bijker moeten missen. De Nederlander heeft zaterdag een spierscheur in de hamstrings opgelopen tegen Cercle Brugge. Op de scan is het door de aanwezige bloeduitstorting moeilijk te zien hoe groot de scheur is, maar dat het om een scheurtje en niet om een verrekking gaat, staat wel vast. Bijker zal dus een tijdje buiten strijd zijn.

Van de andere geblesseerden (Engvall, Van Damme en Vranckx) recupereert KV niemand voor de verplaatsing naar Oostende op zaterdag.

STVV. Suzuki kampt met heimwee

Yuma Suzuki, de 23-jarige spits die onlangs aangetrokken werd door STVV, stond weer niet op het oefenveld. Ook vorige week trainde de Japanner niet. Hij werd als ziek aangekondigd, maar het blijkt dat hij met heimwee sukkelt. STVV trainde twee keer. Botaka (enkel) en Teixeira (adductoren) bleven aan de kant. Botaka ondergaat vandaag een MRI. Ook Suzuki trainde weer niet. Ito zal vandaag twee keer trainen. De Braziliaanse verdediger Bauermann en Colombatto, een 22-jarige middenvelder van Cagliari, zijn pistes die onderzocht worden.