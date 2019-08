Trump zegt trip naar Denemarken af omdat Groenland niet te koop is

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn bezoek aan Denemarken van volgende maand afgezegd omdat de Deense premier Mette Frederiksen heeft gezegd dat Groenland niet te koop is. Trump had eerder vriend en vijand met verstomming geslagen toen hij zijn interesse liet blijken voor de aankoop van het “strategisch interessante” Deense gebied.

Foto: REUTERS

“Denemarken is een heel speciaal land met ongelooflijke mensen, maar gezien de opmerking van premier Mette Frederiksen, dat ze niet geïnteresseerd is om de aankoop van Groenland te bespreken, zal ik onze ontmoeting van over twee weken verschuiven naar een ander moment”, aldus Trump op Twitter. Tegelijk bedankte hij Frederiksen omdat ze door haar “directheid” de VS en Denemarken “veel kosten en inspanningen heeft bespaard”.

De Amerikaanse president zou op 2 september eigenlijk een staatsbezoek aan Denemarken brengen op uitnodiging van koningin Margrethe II. De twee landen zijn NAVO-bondgenoten en, hoewel de VS nooit een duidelijke agenda op tafel legden, werd verwacht dat onder andere over het Noordpoolgebied zou worden gesproken.

LEES OOK. Donald Trump is serieus en wil Groenland kopen: kan dat zomaar? En hoe absurd is dat voorstel? “Niet zo eigenlijk”

In de 20ste eeuw overwogen de Verenigde Staten al eens om het Groenland te kopen, maar ook toen weigerde Denemarken. Het gebied heeft grotendeels zelfbestuur, maar Denemarken blijft bevoegd voor buitenlandse zaken, defensie en het monetaire beleid.

De Deense premier Mette Frederiksen benadrukte zondag dat “Groenland niet te koop” is. “Ik hoop dat dit niet ernstig bedoeld is”, zei ze volgens een lokale krant aan verslaggevers die om een reactie vroegen. “Het is een absurde discussie en Kim Kielsen (de premier van Groenland) heeft uiteraard duidelijk gemaakt dat Groenland niet te koop is en daar eindigt het”, aldus Frederiksen aan de Deense openbare zender DR.