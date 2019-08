In een rolstoel en 13 keer geopereerd: moeder doet jaren alsof zoontje terminaal ziek is

In de Amerikaanse staat Texas staat heeft een 35-jarige vrouw bekend dat ze haar zoontje onnodig heeft onderworpen aan maar liefst dertien operaties. De 10-jarige Christopher werd ook in een rolstoel gezet, terwijl dat niet nodig was.

Toen Christopher nog maar elf dagen oud was, bracht zijn moeder hem voor het eerst naar de dokter. Het was een voorbode: Kaylene Bowlen bracht de jongen uiteindelijk meer dan 320 keer bij de dokter of naar het ziekenhuis. En dat terwijl hij al die tijd kerngezond was. Zijn moeder daarentegen leed aan het syndroom van Munchausen, een aandoening waarbij iemand liegt of overdrijft over medische klachten, bij zichzelf of bij iemand anders.

Foto: Facebook

Kanker

Toen Christopher 8 jaar oud was, had hij al dertien operaties achter de rug en zat hij gekluisterd aan een rolstoel. Volgens zijn moeder kwam dat door de terminale ziektes die hij had, kanker en een zeldzame genetische aandoening.

Bowen slaagde erin verschillende dokters te overtuigen van symptomen en klachten die de jongen niet had. De voedingssonde die ze hem gaf, leidde uiteindelijk wel tot verschillende inwendige bloedingen. Het slechte nieuws deelde ze steeds uitgebreid op Facebook. Ook startte ze een crowdfunding om geld in te zamelen voor haar zieke zoon, die bracht meer dan 6.000 dollar op.

In 2017 werd de jongen weggehaald bij zijn moeder. Dokters ontdekten dat Christopher helemaal geen kanker of andere ziektes had. Afgelopen week pleitte Bowen ook effectief schuldig in een rechtbank in Dallas County voor het veroorzaken van letsels bij haar zoon Christopher, die nu tien jaar oud is. Hij hoeft niet langer in een rolstoel te zitten.

Celstraf

De vader van Christopher, die nu de voogdij over het kind heeft, reageerde vrijdag op Bowens pleidooi in de zaak. “Ik ben blij dat ze heeft besloten om het juiste te doen. De leugens moesten stoppen”, zei hij. Bowen hangt een celstraf van maximaal 20 jaar boven het hoofd, het vonnis volgt in oktober.