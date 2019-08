Politie spreekt van ongeval, Instagrammodel van moordpoging na val van balkon

Russisch Instagrammodel Ekaterina “Katya” Bobkova lag een tijdlang in coma na haar val van een balkon in Tsjechië. “Een ongeval”, concludeerde de politie daar. Maar nu, maanden later, gelooft ze zelf dat er meer achter zit.

Ze viel in mei in een resort in Tsjechië van het balkon en belandde in coma. Ze vocht voor haar leven en haalde het, maar spreekt nu enkele maanden na haar val tegen dat het om een ongeluk zou gaan, zoals de plaatselijke politie er geloofde. Russische dokters hebben namelijk vastgesteld dat ze bewusteloos was tijdens haar val. Die avond had ze naar eigen zeggen twee glazen wijn gedronken, maar werd plots heel slaperig en herinnerde zich verder niets meer. In haar bloed werd ook drugs aangetroffen. Instagrammodel Ekaterina Bobkova beweert nu dat ze gedrogeerd was en op haar hoofd geslagen vlak voor haar val.

Ze gelooft dat iemand haar probeerde te vermoorden. Wie? Bobovka vermoedt dat het te maken heeft met de zaak tegen twee dronken Russische voetballers, waar zij heeft getuigd. Zij kregen een gevangenisstraf van 17 en 18 maanden, omdat ze een man aanvielen.

De vrouw wil haar vermoeden nu laten nagaan en vraagt de politie daarom een onderzoek te openen.