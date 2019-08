Komt Joke Schauvliege toch terug als minister?

Een regeerakkoord is er nog niet, maar dat betekent niet dat de partijen die in de nieuwe Vlaamse regering zullen zitten zich niet volop voorbereiden op wat daarna komt. Zo rekent CD&V net als in 2014 op drie ministerposten, schrijft De Standaard. En één daarvan zou wel eens voor Joke Schauvliege kunnen zijn.

In februari van dit jaar stapte Joke Schauvliege op als Vlaams minister. De klimaatmarsen hadden haar ertoe gedreven tot enkele uitspraken die haar positie niet langer houdbaar maakten. Zo zei ze dat de marsen een complot tegen haar persoon waren. De Staatsveiligheid bevestigt dat, voegde ze er nog aan toe. Woorden die ze op een emotionele persconferentie terugnam. Ze nam er in tranen afscheid van haar ambt als minister, en meteen werden vraagtekens gezet bij haar toekomst in de politiek.

Haar partij CD&V bleef ondanks alles in haar geloven en gaf haar in Oost-Vlaanderen een mooie plaats op de kieslijst voor het Vlaams Parlement. Het leidde tot 43.428 voorkeurstemmen op, waardoor ze nu in pole position lijkt te liggen voor een nieuwe termijn als minister.

CD&V rekent volgens De Standaard op drie ministers in de nieuwe Vlaamse regering met N-VA en Open VLD, en één daarvan zou dus voor Schauvliege zijn. De twee andere postjes zouden dan wel eens voor huidig voorzitter Wouter Beke en Hilde Crevits kunnen zijn. Maar voor beslissing daarover is het nog te vroeg: eerst moet er nog een regeerakkoord op tafel komen.