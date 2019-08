Alledaags Nederlands rijhuis verkocht voor 1,4 miljoen euro, maar: “Ook bij ons wordt soms grof geld betaald voor een rijwoning”

Leuven / Gent -

Een doorsnee rijtjeshuis is in Amsterdam voor maar liefst 1,4 miljoen euro van eigenaar veranderd. Amper een week stond het pand te koop, “wat bewijst dat de vraagprijs marktconform was”, aldus de makelaar. In Vlaanderen zijn zulke prijzen ongezien, “al wordt er voor doorsnee huizen in specifieke buurten in Antwerpen en Gent vandaag ook grof geld betaald”, zeggen vastgoedexperts.