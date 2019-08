Vrouw (27) in levensgevaar na knal tegen betonblokken

Blankenberge - Een 27-jarige vrouw uit Blankenberge verkeert in levensgevaar na een zwaar verkeersongeval in de Kustlaan in Zeebrugge. De vrouw knalde met haar Opel Corsa tegen betonblokken en een paal. De brandweer had bijna anderhalf uur nodig om de vrouw uit haar verhakkelde wagen te bevrijden.

Het ongeval gebeurde even na 23 uur maandagavond. De jonge vrouw reed in de richting van Blankenberge toen ze de controle over haar stuur verloor. De klap die volgde was enorm. Ze reed eerst tegen enkele betonblokken. De wagen vloog de lucht in en plooide zich letterlijk rond een paal verderop. De twintiger zat gekneld.

De brandweer kwam ter plaatse en die hadden heel wat moeite om de vrouw uit de auto te bevrijden. Ze moesten zelfs de bodemplaat van de wagen verwijderen om haar er uit te helpen. De vrouw werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Daar vecht ze nog steeds voor haar leven.