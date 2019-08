Jongetje (5) wordt uit publiek geplukt en steelt show op podium bij Foo Fighters

Amper 5 jaar is ie, maar Taylor heeft nu al iets verwezenlijkt waar velen onder ons alleen maar van kunnen dromen. De Britse jongen rockte zaterdag samen met de Foo Fighters op het podium tijdens een concert in Belfast.

35.000 mensen zaten er in het publiek, maar Dave Grohl en co riepen de 5-jarige Taylor op het podium. Het was zijn allereerste concert ooit en zal dat wellicht nooit meer vergeten. Mama Nikki is alvast erg trots. “We voelen ons nog altijd in de zevende hemel, het is een moment om te koesteren”, vertelde ze achteraf aan BBC.

Leuk weetje: Taylor is vernoemd naar de drummer van de Foo Fighters, Taylor Hawkins.

