China houdt medewerker van Brits consulaat in Hongkong gevangen

Een medewerker van het Britse consulaat in Hongkong wordt vastgehouden in de Chinese grensstad Shenzhen voor het overtreden van de wet op de openbare veiligheid. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bevestigd, nadat Groot-Brittannië de zaak dinsdag had aangekaart.

De woordvoerder van het ministerie, Geng Shuang, maakte het nieuws bekend tijdens een dagelijkse persbriefing. Simon Cheng Man-Kit, die sinds 8 augustus vermist werd, werd voor 15 dagen in hechtenis geplaatst.

Dinsdag zeiden de Britten “extreem bezorgd” te zijn over de berichten dat een medewerker van het Britse consulaat in hun voormalige kolonie Hongkong zou zijn opgepakt op zijn terugweg naar Hongkong.

In Hongkong vinden sinds 9 juni protesten plaats. Het gebied is semiautonoom sinds zijn terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar veel inwoners vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.

Peking waarschuwde Londen meermaals om zich niet in het conflict te mengen.