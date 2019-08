Ahmed Said (26) moet voortaan voor goals zorgen bij Lokeren

Sporting Lokeren heeft de komst van Ahmed Said (26) geofficialiseerd. De Italiaans-Ghanese spits trainde al even mee op Daknam en zette dinsdagochtend zoals verwacht zijn handtekening. Hij wordt voor één seizoen geleend van het Portugese Rio Ave.

De nieuwe aanvaller is alvast een welgekomen versterking. Sporting telt na drie matchen in 1B slechts 1 op 9 en kon bovendien nog maar één keer scoren. Said kan komende zondag mogelijk zijn debuut maken in de bekermatch op Heist.