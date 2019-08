Belgische toerist (55) probeert vriendin (30) te vermoorden, zoon voorkomt drama

Een 55-jarige Belgische toerist heeft maandagavond zijn 25 jaar jongere vriendin proberen te vermoorden in het Italiaanse Rhêmes-Notre-Dame. Het was zijn zoon die hem betrapte en nog tijdig de politie kon bellen.

De feiten speelden zich maandagavond af in Rhêmes-Notre-Dame, een kleine gemeente in de Italiaanse provincie Valle d’Aosta. De 55-jarige Filip D.R., een Belgische toerist, kreeg er een hoog oplopende ruzie met zijn vriendin, met wie hij er een appartement huurde.

De situatie liep snel uit de hand. D.R. sloot zijn partner op in een kamer en probeerde haar daar te wurgen. Hij sloeg haar hoofd tegen de tafelrand. Toen de zoon van de man binnenkwam en het tafereel zag, belde hij meteen in paniek de politie. De toegesnelde agenten konden de man oppakken. Wellicht lagen liefdesperikelen aan de basis van de ruzie, aldus de hulpdiensten.

De vrouw werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft meerdere verwondingen opgelopen en heeft volgens de dokters twintig dagen nodig om te herstellen. De man werd in afwachting van een zitting om zijn aanhouding te bevestigen opgesloten in de gevangenis van Brissogne. Hij wordt verdacht van ontvoering en poging tot moord. De speurders onderzoeken of de man zijn partner ook heeft aangevallen met het handvat van een bijl.