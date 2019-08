Racing Genk heeft nieuwe goalgetter zo goed als binnen met bod van 7 miljoen euro

Bij KRC Genk mogen ze binnenkort waarschijnlijk een nieuwe goalgetter welkom heten: Paul Onuachu.

Volgens Deense bronnen is de transfer van de 25-jarige spits van Midtjylland zo goed als rond. De Belgische landskampioen zou 7 miljoen euro op tafel leggen voor de boomlange Nigeriaanse international (2,01 meter).

Onuachu stond al enkele jaren in de belangstelling van KRC Genk, dat de voorbije maanden probeerde door te duwen voor een definitieve transfer bij Midtjylland. De voorzitter van de Deense club hield echter voet bij stuk en plakte een transfersom van 12 miljoen euro op het hoofd van zijn topschutter. Genk wilde slechts ongeveer de helft van dat bedrag ophoesten en lijkt met een bedrag van 7 miljoen euro zijn slag te hebben thuisgehaald.

De Nigeriaan verhuisde in 2012 van FC Ebedei naar de jeugd van de Deense club. Die leende hem in de winter van 2015 uit aan Velje BK. Na vijf doelpunten in dertien optredens keerde hij diezelfde zomer terug naar Midtjylland. Intussen zit Onuachu aan 74 goals in 181 wedstrijden voor de club en maakte hij in maart zijn debuut voor de Nigeriaanse nationale ploeg. Hij scoorde ook al tien keer in dertig Europese optredens voor Midtjylland, dat onder huidig AA Gent-coach Jess Thorup in 2018 kampioen van Denemarken werd.