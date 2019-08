Kaye Styles verschijnt allereerste keer voor rechter na 59 veroordelingen: “Ik ben tot inzicht gekomen”

Rapper Kaye Styles (37) verscheen woensdagochtend voor het eerst zélf in de politierechtbank. De man werd eerder al 59 keer veroordeeld, maar is nu naar eigen zeggen klaar om zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Ik ben al even tot inzicht gekomen. En ik zal er nu alles aan doen”, klonk het.

Geen gouden kettingen, geen oversized T-shirt en geen hippe pet op zijn hoofd. Rapper Kaye Styles (37) - geen idee of hij zich dezer dagen nog zo laat noemen trouwens - verscheen woensdagochtend met een wit hemdje en een zwarte trui voor de Brugse politierechter. Hij werd al 59 keer veroordeeld, maar zag woensdag voor de allereerste keer de rechtbank van binnen. Met gebogen hoofd aanhoorde hij het pleidooi van zijn advocaat. En daaruit bleek dat de voormalige hitmachine diep zit, heel erg diep. “Zowel emotioneel als financieel heeft hij de bodem bereikt”, aldus zijn advocaat.

Kaye Styles maakte enkele jaren geleden furore als rapper. Hij zong het themalied van de populaire serie Prison Break en werkte zelfs samen met ‘Mister Eurosong’ Johnny Logan. Het ging de sympathieke rapper dan ook voor de wind. Maar zijn ster taande en hij raakte steeds meer op het achterplan. Ondertussen reeg hij de verkeersovertredingen aan elkaar. Dat leverde hem onlangs nog gevangenisstraffen van één jaar en tien maanden op. Tegen die laatste tekende hij nu verzet aan, waardoor hij voor het eerst zelf de politierechter onder ogen moest komen.

Eerste keer

“Al 59 keer veroordeeld voor verkeersdelicten. Dat kun je zelfs geen veelpleger meer noemen”, stampte zijn advocaat een open deur in. “Maar het is de eerste keer dat hij zich komt verantwoorden en openlijk zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ik heb alles uitvoerig met hem en zijn familie besproken en we zijn er oprecht van overtuigd dat er een volledige kentering zal komen.” De ex-rapper moet meer dan 68.000 euro aan boetes betalen. Momenteel is zijn familie die - aan 200 euro per maand - aan het afbetalen. Het is de bedoeling om dat maandelijkse bedrag omhoog te trekken als hij zelf een vaste job vindt.

Kaye Styles belandde recent enkele dagen in de gevangenis van Sint-Gillis. Die mocht hij ondertussen verlaten, maar op 16 september krijgt hij een enkelband. Volgens zijn advocaat is zijn muziekcarrière gedaan en wacht nu het “gewone leven” voor de voormalige rapper. “Hij is ingeschreven bij Randstad en mag normaal in september aan de slag. Geen bling bling meer, geen rap meer. Hij heeft lang de schijn hoog gehouden en bleef hopen op die ene goeie deal. Maar die kwam er niet en dus volgt nu een gewone job. En dat is voor hem al een gigantische stap. Een definitief afscheid van zijn verleden.”

Werkstraf

Styles kwam de politierechter een werkstraf vragen in plaats van de gevangenisstraf die hij eerder kreeg. In 2007 bewees hij al twee keer dat hij die tot een goed einde kan brengen. “Die man is niet gevaarlijk. Hij hoort niet in de gevangenis. Hij zou meer gediend zijn met een werkstraf”, klonk het bij zijn advocaat.

De ex-rapper zelf - die na afloop vriendelijk bedankte voor een interview - kreeg het laatste woord. “Ik ben al een hele tijd geleden tot het besef gekomen dat het anders moet. En ik zal nu mijn uiterste best doen om alles recht te zetten”, klonk het. De politierechter beval een maatschappelijk onderzoek. Op 31 januari zullen de resultaten daarvan in de rechtbank besproken worden.