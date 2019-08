Stevige vechtpartij in Sint-Niklaas: “Zaak wordt onderzocht”

Sint-Niklaas - De politie van Sint-Niklaas heeft proces-verbaal opgesteld naar aanleiding van een vechtpartij in mei van dit jaar in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Een filmpje waarop een deel van het geweld te zien is dook gisteren op via sociale media. Volgens commissaris Dirk Oosterlinck van de lokale politie gaat het om wederzijdse slagen en verwondingen. “Alle betrokken partijen zijn ondertussen zo goed als zeker geïdentificeerd”, zegt hij. “De zaak wordt verder onderzocht.”

De man die in het filmpje geschopt en geslagen wordt was samen met een vriend op terugweg van een congres van Vlaamse Belang in Antwerpen. Zelf verklaart hij niet meer te herinneren wat de precieze aanleiding was voor de vechtpartij. Hij hield aan de klappen geen verwondingen over.