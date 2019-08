Antwerps koppel Guido (82) en Greta (77) komt om bij bergtocht in Oostenrijk

Een koppel uit Antwerpen dat al decennialang ’s zomers in de Oostenrijkse Alpen gaat stappen, is daar omgekomen. Guido Van Crombruggen (82) en Greta Van Apperen (77) laten geen kinderen na. De buren reageren geschrokken: “We kunnen nu alleen hopen dat ze niet hebben moeten afzien.”

“De wandeling van een ouder Belgisch echtpaar in de Ötztaler Alpen is met een tragedie geëindigd”, schreef de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung dinsdagochtend. Zo kwam het nieuws ook in onze media terecht ...