Politie pakt op Pukkelpop twee Colombiaanse gsm-dieven op

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft tijdens Pukkelpop twee Colombiaanse gsm-dieven gearresteerd. Het duo moet in september al voor de rechtbank verschijnen. De politie kon het tweetal zondag in samenwerking met de veiligheidsdienst arresteren. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Afgelopen zondag kreeg de politie een melding van een diefstal van een smartphone op de festivalweide van Pukkelpop. Een alerte festivalganger merkte op dat twee verdachten zijn gsm gestolen hadden. Met een beschrijving van de verdachten ging de politie op zoek en kon even later, samen met de veiligheidsdienst van het festival, de twee verdachten uit het publiek halen.

Tijdens deze controle proberen de verdachten zich van drie gestolen smartphones te ontdoen. De alerte festivalganger kreeg zijn smartphone terug. De eigenaars van de andere smartphones werden ook geïdentificeerd en ingelicht.

De twee mannen van 32 en 37 jaar, afkomstig uit Colombia, werden naar het politiekantoor meegenomen. Ze werden allebei via de snelrechtprocedure gedagvaard en zullen zich op 18 september voor de rechtbank moeten verantwoorden.

In 2017 was er op Pukkelpop ook een Colombiaanse gsm-dief op de festivalweide onderschept en die had maar liefst 77 gestolen toestellen op zak. Hij werd door de Hasseltse strafrechter tot 2 jaar cel veroordeeld.