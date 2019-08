Rechter verbiedt staking van Ierse piloten Ryanair

De Ierse lowcostmaatschappij Ryanair is er via de rechter in geslaagd een stokje te steken voor de aangekondigde tweedaagse staking van in Ierland gebaseerde piloten. Een rechter in Dublin heeft de staking verboden.

De Ierse vakbond Forsa had de piloten opgeroepen om donderdag en vrijdag niet te vliegen.

“Alle vluchten van en naar Ierse lichthavens zullen plaatsvinden zoals normaal”, liet Ryanair weten na de uitspraak.

Ook in het Verenigd Koninkrijk is Ryanair naar de rechter gestapt om een pilotenstaking - op dezelfde dagen - nog tegen te houden. Daar is nog geen beslissing gevallen.