Menselijke robots helpen klanten op weg in winkels in ons land

Elf humanoïde assistenten zullen in België als assistent-verkoper en animator ingezet worden. De mobiele, intelligente en interactieve Cruzr-robots moeten klanten helpen en het personeel bijstaan. De eerste robots - volgens de partners een primeur in Europa - worden ingezet in verkoopruimtes van de ketens Auva en Computer Checkpoint.

De humanoïde robots - met een lichaamsstructuur die lijkt op die van een mens - moeten klanten kunnen bijstaan door bepaalde producten aan te bevelen, bijkomende informatie te verschaffen en de klant te gidsen door de winkel. De robot kan zich zelfstandig verplaatsen en kan op strategische punten halt houden. De robots zijn voorzien met software van ZoraBots uit Oostende. De hardware komt van het Chinese UBTECH.

De robots moeten het personeel van Auva en Computer Checkpoint helpen bij hun werk. “Als onze klanten hun weg niet vinden of geen beslissing kunnen nemen, dan kan de robot de fakkel overnemen en tal van kostbare informatie meedelen of de klant rondleiden in de verkoopruimte, zodat die klant naar de juiste afdeling wordt gebracht, waar een verkoper dan zijn taak overneemt”, zeggen Raf Coomans, CEO van Auva, en Edy Van Acker, CEO van Computer Checkpoint.

De Belgische en Europese primeur is een samenwerking tussen China en België. Zo waren ook een delegatie van de Chinese ambassade en de Chinese Europese missie in Brussel aanwezig op de lancering in Auva in Hasselt. Woensdagnamiddag is het de beurt aan Computer Checkpoint in Gent.