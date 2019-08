Kustgemeenten drijven gemiddelde prijs van parkeerplaatsen in Vlaanderen omhoog

Wie een parkeerplaats wil kopen, moet daarvoor aan de kust en in enkele Brusselse gemeente het diepst in de buidel tasten. Dat blijkt uit cijfers die de Federatie van het Notariaat (Fednot) woensdag heeft bekendgemaakt. Globaal gezien bleven de prijzen van garageboxen en autostaanplaatsen tijdens de eerste helft van dit jaar min of meer stabiel.

De duurste gemeente om een parkeerplaats te kopen, is met voorsprong Knokke-Heist. Daar betaal je gemiddeld 57.700 euro. Maar verder in de top tien staan nog opvallend veel kustgemeenten, zoals respectievelijk Nieuwpoort, Blankenberge, Oostende, Koksijde, Middelkerke, De Panne en De Haan. De twee andere gemeenten in de top van het klassement, zijn Elsene en Brussel-stad.

“Het aanbod aan onze kust is beperkt en de vraag blijft er bijzonder groot”, legt woordvoerder Bart van Opstal van Notaris.be uit. Al merkt hij op dat mensen zich steeds vaker laten leiden door de aanwezigheid van openbaar vervoer bij de aankoop van vastgoed aan zee.

Goedkoper in Wallonië en Brussel

De hoge prijzen aan zee brengen ook met zich mee dat de gemiddelde prijs in Vlaanderen (31.305 euro) hoger ligt dan in Wallonië en Brussel. Zonder de kustgemeenten zou je in Vlaanderen gemiddeld 24.757 euro moeten betalen voor een parkeerplaats, weet notaris van Opstal.

Een vergelijking tussen de provinciesteden leert dat Brugge (30.936 euro), Aarlen (29.800 euro) en Leuven (29.614 euro) als duursten naar voren komen. Al zijn de prijzen in Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en Luik wel gedaald in vergelijking met vorig jaar. Het is volgens Van Opstal nog wachten op de cijfers van de tweede helft van 2019 om te kijken of er sprake is van een kentering. “Wat alleszins een factor is, is dat in steden waar veel jonge mensen wonen, de vraag naar parkeerplaatsen daalt. Koppels kiezen er vaker voor één in plaats van twee wagens. En net als alleenstaanden nemen ze ook vaker het openbaar vervoer of de fiets”, luidt het.