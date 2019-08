Anderlecht-speler Samir Nasri krijgt zware kritiek van ex-ploegmaat: “Hij zei dat hij mij zou kunnen kopen als hij wilde”

Bij Anderlecht is Samir Nasri een van de gidsen voor de jongeren, maar in het verleden zou de 32-jarige Fransman zich minder voorbeeldig gedragen hebben. Dat beweert althans Emmanuel Frimpong, die met Nasri (even) bij Arsenal speelde.

De 27-jarige Ghanees doorliep de jeugdreeksen van de Gunners en kwam na zijn debuut in 2011 uiteindelijk tot zestien wedstrijden voor Arsenal. De defensieve middenvelder hing begin dit jaar echter zijn voetbalschoenen aan de haak na een korte periode bij het Cypriotische Ermis Aradippou. De reden: een wederkerende knieblessure.

In een interview met de sportwebsite The Athletic kreeg Frimpong de kans om zijn “oude vete” met Samir Nasri nog eens van onder het stof te halen.

“Ik heb altijd heel veel respect gehad voor de ervaren spelers”, aldus de Ghanees. “Vraag maar aan Aaron Ramsey. Of aan Jack Wilshere. Ik heb nooit iemand onrespectvol behandeld. Maar de waarheid is dat ik Nasri nooit gemogen en dat zal ik ook nooit doen. Zelfs al geef je me vijf miljard, dan nog zal ik hem niet leuk vinden.”

Volgens de middenvelder begon alles na zijn rode kaart in een nederlaag tegen Liverpool. “Na de wedstrijd zaten we allemaal in de kleedkamer en Arsene (Wenger, red.) was stil. Natuurlijk was hij teleurgesteld met het resultaat, maar hij zweeg. En toen stond Nasri recht, terwijl iedereen naar hem keek, en zei hij dat we verloren hadden door mij. Ik dacht: Waarom zou een prof dit een jonge speler aandoen? Het was mijn tweede wedstrijd of zo.”

Nasri verhuisde in de zomer van 2011 naar Manchester City, maar tijdens een wedstrijd tegen Arsenal in de League Cup liep de ruzie met Frimpong opnieuw uit de hand. “Hij zei tijdens de wedstrijd dat hij mij zou kunnen kopen als hij wilde. Dat is hoe stom die kerel is. Hij kon het waarschijnlijk omdat hij miljoenen had, maar dat is echt onrespectvol”, aldus de Ghanees.

“Ik had het gevoel dat hij een pestkop was”, klinkt het. “Hij kende zijn verantwoordelijkheden als ervaren speler niet, zodat hij jongeren kon voorthelpen. Ik zag onlangs dat hij nog steeds speelt. Ik hoop dat hij veranderd is en de mensen bij Anderlecht anders behandelt. Want hij was geen aardige persoon in het verleden.”