Twintiger lokte minderjarige meisjes in virtuele wereld en verkrachtte hen

Halle - Het parket Halle-Vilvoorde heeft woensdag een gevangenisstraf van 8 jaar gevorderd tegen een 24-jarige man uit Dendermonde. Volgens het parket moet de man ook tien jaar ter beschikking worden gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank. In 2017 en 2018 nam hij twee minderjarige meisjes mee in een virtuele wereld van misdaad en drugs, en dwong ze tot verschillende “missies” om hen tenslotte seksueel te misbruiken en te verkrachten.

De jongeman, R.M., leerde de meisjes kennen op een manege in Wolvertem waar hij met hen bevriend raakte. Wat zich nadien begon af te spelen, tartte volgens het openbaar ministerie alle verbeelding.

“Hij begon de meisjes mee te slepen in een volledig fictief verhaal, een virtuele wereld waarin hij nu eens deel uitmaakte van een criminele organisatie, dan weer andere criminelen bestreed en waarin hij verschillende personages speelde”, zei de procureur. “Hij manipuleerde de meisjes daarbij zodanig dat ze geïsoleerd geraakten, zette hen onder druk en bedreigde hen met vreselijke gebeurtenissen die hen, hun vrienden of familie of hun paarden zouden overkomen.”

Volgens het parket moesten de meisjes voor R.M. zogenaamde “missies” uitvoeren, vaak onder tijdsdruk, die vaak perverse vormen aannamen. Daarbij zou hij met één van de meisjes ook een relatie zijn begonnen en haar naaktfoto’s hebben afgetroggeld, en zou hij uiteindelijk beide meisjes meermaals hebben verkracht. Eén van hen bond hij daarbij zelfs urenlang vast in zijn flat in Dendermonde, aldus het parket. De feiten kwamen uiteindelijk in december 2018 aan het licht toen de twintiger opgepakt werd voor een verkeersagressie.

“Voelen ons bevrijd”

Beide meisjes kwamen woensdag ook aan het woord in een brief die ze lieten voorlezen. “Als hij denkt dat zijn leven verpest is door wat er is gebeurd, dan beseft hij niet wat wij hebben doorgemaakt”, klonk het daarin. “Hij heeft ons helemaal kapotgemaakt, we waren enkel speeltjes voor hem. Er leek nooit een uitweg uit zijn wereld, nooit leek er een einde aan te komen. Nu voelen we ons bevrijd van een net waarin we helemaal vastzaten.”

Onmiddellijk na zijn arrestatie betwistte de twintiger nog dat er sprake was van misbruik en schreef hij de feiten toe aan zijn alter ego ‘Gilbert’, maar woensdag pleitte hij minstens gedeeltelijk schuldig.

“Mijn cliënt kampt met een sterke autistische stoornis, waardoor hij een sterk verminderd contact heeft met de objectieve realiteit”, pleitte meester Boris Reynaerts. “Als hij zegt dat hij een ander personage is, dan is dat voor hem ook echt zo. Anderzijds is dat verhaal over die virtuele wereld zo absurd dat het volslagen ongeloofwaardig is.”

Volgens de verdediging wisten beide meisjes ook dat het verhaal fictief was, maar gingen ze er desondanks in mee. “Maar zijn relatie met die meisjes was eerst perfect normaal, er was zelfs een doodnormale liefdesrelatie met één van hen en het is in dat kader dat er naaktfoto’s zijn uitgewisseld, niet onder druk. Bij één van de beweerde verkrachtingen geeft het meisje ook toe dat ze instemde met de seksuele contacten. Wat niet belet dat er bij andere gelegenheden wel degelijk dreigementen zijn geuit en dat beide meisjes verkracht zijn.”

Volgens de advocaat is R.M. in de gevangenis niet op zijn plaats en moet hij geïnterneerd worden, of minstens een residentiële behandeling krijgen in een psychiatrisch centrum. De rechtbank spreekt zich uit op 30 augustus.