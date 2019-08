Twee Amerikaanse astronauten “wandelen in de ruimte”

Twee Amerikaanse bemanningsleden van het Internationaal Ruimtestation ISS zijn woensdag aan een ruimtewandeling begonnen, zo was te volgen op NASATV.

Nick Hague en Andrew Morgan begonnen om 14.27 uur Belgische tijd aan een uitje dat 6,5 uur moet duren. Beide vluchtingenieurs moeten aan de buitenzijde van het complex kabels leggen, insulatie aanbrengen en andere taken verrichten om een pas aangekomen nieuwe koppelingspoort vast te hechten aan de in Europa voor de VS gebouwde Harmony-module.

Het gaat om de International Docking-Adapter-3 of IDA-3, die is aangevoerd met het commerciële vrachtruimteschip Dragon van SpaceX. Door Boeing gebouwd moet IDA-3 de IDA-1 vervangen die in 2015 bij het falen van een Falcon-draagraket bij lancering verloren is gegaan.

IDA-3 kost ongeveer 22,5 miljoen dollar en woog bij lancerung 534 kilo. De koppelingspoort moet het toenemende aankomend en vertrekkend verkeer van diverse typen ruimteschepen vergemakkelijken.

Het is de vijfde ruimtewandeling vanuit het ISS dit jaar, en de 218de sinds in 1998 de bouw van de spacemeccano begon.

Hague werkt voor de derde keer in het absolute luchtledige, Morgan is aan zijn proefstuk toe.