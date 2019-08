Belg in Nederland Stijn Wuytens wordt in basis verwacht bij AZ in Europa League: “Geen fans van Antwerp? Zonde”

Met Stijn Wuytens (29) loopt er bij AZ ook een Belg rond. ‘Stijn wie?’, zullen sommigen misschien denken, en dat is heus geen schande. De Limburger voetbalt sinds 2001 in Nederland, al hield hij tussendoor even halt bij Beerschot. Morgen kijkt de centrumverdediger de Kielse rivaal Antwerp in de ogen.