Zuid-Afrikaanse rechtbank beperkt tonen van apartheidsvlag

De rechtbank voor gelijkheid in Zuid-Afrika heeft woensdag het vertonen van de apartheidsvlag beperkt. De rechtbank is immers van oordeel dat de vlag gelijkstaat aan ‘hate speech’, oneerlijke discriminatie en intimidatie op basis van ras.

De oude vlag is in 1994 vervangen toen Zuid-Afrika een democratie werd met Nelson Mandela als president. De vlag kan nu enkel worden getoond voor historische, kunstzinnige doeleinden of voor onderwijs, zei rechter Phineas Mojapelo in Johannesburg. Volgens de rechter is de betekenis van hate speech in de Zuid-Afrikaanse grondwet niet beperkt tot enkel woorden.

De Nelson Mandela Stichting stelde dat de apartheidsvlag met oranje, wit en blauw wees op rassensuperioriteit en onderdrukking. De beslissing is een “overwinning voor democratie en alle Zuid-Afrikanen”, reageerde de stichting. CEO Sello Hatang hoopt dat de beslissing “helpt een meer verenigd, begripvol Zuid-Afrika te bouwen”.

Hoewel Zuid-Afrika sinds 1994 een nieuwe nationale vlag heeft, halen sommige mensen de vlag nog steeds boven tijdens sportevenementen of andere publieke bijeenkomsten.