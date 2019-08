Influencer onder vuur na “in scène zetten van motorongeluk”

Een Amerikaanse blogster ligt onder vuur nadat ze beelden van haar motorongeluk online zette. Volgens heel wat mensen bewijzen de “perfect georkestreerde foto’s” dat de jonge vrouw het ongeluk in scène zette, onder meer om gesponsorde producten te promoten.

Meer dan 210.000 duizend volgers heeft Tiffany Mitchell, een lifestyle blogger en influencer uit het Amerikaanse Nashville. Al is de kans groot dat haar fanbasis op Instagram sinds kort iets minder groot is. De jonge vrouw krijgt namelijk bakken kritiek over zich heen omdat de foto’s die ze postte van haar val met de motor er allesbehalve realistisch uitzien.

Foto: Instagram

Gesponsord water

Mitchell was met vrienden op de baan toen ze ten val kwam. Haar motor kwam in de berm terecht, zelf landde ze op het asfalt. “Helemaal in shock lag ik aan de zijkant van de weg. Ik was bang, maar ook opgelucht dat ik al mijn ledematen kon bewegen. Mijn vrienden waren aan mijn zijde.” Als een wonder kwam ze er met enkele kleerscheuren en schaafwonden vanaf. Meteen voer voor discussie op Twitter en Instagram, want “die verwondingen lijken fake voor iemand die over het asfalt schuurt en wie rijdt nu nog zonder beschermende kledij rond?”

Ook dat er tijd was om een fotoshoot te organiseren, deed de wenkbrauwen fronsen. “Wie neemt nu foto’s van een vriendin die gewond op straat ligt?” klinkt het. Dat er toevallig nog wat producten op de wel erg artistieke beelden staan, doet de discussie op Twitter helemaal losbarsten. Volgens heel wat mensen heeft Mitchell het ongeluk in scène gezet om reclame te maken voor merken die de blogster sponsoren. Zo vermeldt ze in haar oorspronkelijke bericht over het ongeluk (dat intussen verwijderd werd) onder meer haar tatoeëerder. Ook staat er een flesje water van een bepaald merk in beeld.

“Echt gewond"

Intussen heeft de blogster in een nieuwe post op Instagram gereageerd op de commotie. “Ik heb Instagram altijd gebruikt om verhalen te delen die uit het leven gegrepen zijn. Ik ben al erg open geweest over miskramen, scheidingen en allerlei angsten”, schrijft ze. “Ook weten jullie dat ik mijn partner drie jaar geleden verloor bij een motorongeluk. Iemand beschuldigen van het in scène zetten van een ongeluk, is dus een serieuze zaak. Want wat als jullie verkeerd zijn?”

Volgens de blogster is het ongeluk dus wel degelijk echt gebeurd en is er geen sprake van sponsoring. “Ik was echt bang en ik had ook echte verwondingen. Dat mijn vriendin foto’s nam van het ongeluk, heeft me echt geraakt. Daarom wilde ik ze delen met mijn community.”