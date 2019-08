Agressieve bestuurder die oor van trucker afbeet: “Sindsdien kan ik geen vlees meer eten”

Sint-Niklaas - Een bestuurder die vorig jaar het oor afbeet van een trucker tijdens een extreem geval van verkeersagressie op de E17 is er naar eigen zeggen zelf nog steeds niet van bekomen. “Telkens ik een hap neem uit iets, denk ik eraan terug.”

De agressie waarvan verschillende bestuurders getuige waren op 25 oktober van vorig jaar op de parallelweg van de E17 in Sint-Niklaas was ongezien. De bestuurder van een BMW was er op de pechstrook de confrontatie aangegaan met de chauffeur van een vrachtwagen. De twee hadden elkaar al geruime tijd gehinderd en proberen van de baan te rijden op de snelweg. Uiteindelijk besloten ze om uit te stappen en het pleit met de vuisten te beslechten. “Ik was in shock door wat er op de rijbaan was gebeurd en stapte op zijn cabine af”, getuigde BWM-bestuurder Benjamin V.L. (33) uit Sint-Niklaas woensdag in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “Omdat ik het vermoeden had dat het tot een schermutseling zou komen deed ik alvast mijn jas uit. In wat volgde werd ik bij de keel gegrepen en bijna tegen de vangrail gewurgd door de trucker. Met zijn andere hand greep hij in mijn kruis. In een poging om mij los te wrikken heb ik in zijn oor gebeten.”

Volgens vrachtwagenchauffeur Peter E. (52) uit Houthulst was het Benjamin V.L. die hem als eerste aanviel. “Plots voelde ik een enorme pijn en zag ik hoe het bloed op mijn kleren droop”, vertelde hij zijn versie van de feiten. “Daarop hij heeft mijn oor uitgespuwd. Hier hebt ge uw oor terug, zei hij. Daarna ben ik in mijn cabine gekropen en heb ik de hulpdiensten gebeld.”

(lees verder onder de foto)

Foto: bfs

Het linkeroor van Peter E. bleek bijna helemaal afgebeten te zijn. De man onderging ondertussen al heel wat operaties om zijn oor terug te reconstrueren, maar volgens hem komt het nooit meer helemaal goed.

Toch vindt Benjamin V.L. dat eigenlijk hij de zwaarste gevolgen moeten dragen van de feiten. “Ik ga er mee slapen en ik word er mee wakker”, verzekerde hij de rechter. “Weten dat je iemand zijn oor in je mond hebt gehad, dat gaat nooit meer weg. Telkens wanneer ik een hap uit iets neem of vlees eet beleef ik het opnieuw. In een poging om alles te verwerken heb ik beroep gedaan op slachtofferhulp en een psycholoog.”

Benjamin V.L. riskeert voor de feiten twee jaar cel en een geldboete. Peter E. hangt een jaar cel en een boete boven het hoofd. Vonnis in september.