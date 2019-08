“Skandaltor!” In Oostenrijk zijn ze niet te spreken over de penalty van Club Brugge

Club Brugge won dinsdagavond op het veld van LASK Linz met 0-1 in de heenmatch van de barrages van de Champions League. In Oostenrijk was er maar één thema achteraf: de penalty na acht minuten die werd omgezet door Hans Vanaken. “Een schandaal”, zo klinkt het unisono in het Alpenland.

“Skandaltor sorgt für empörung” oftewel “Schandaaldoelpunt zorgt voor verontwaardiging”, laat de toonaangevende Kronen Zeitung er geen twijfel over bestaan. “De op zijn minst twijfelachtige penalty werd voorafgegaan door een - zij het zeer korte - buitenspelpositie. De regel zegt dat de video-assistenten alleen mogen handelen in geval van een duidelijk verkeerde beslissing. Maar ook aanvoerder Gernot Trauner raakte Club-spits Openda in het beste geval erg licht.”

De Oostenrijkse krant acht LASK zeker niet kansloos in de return. “Dit was extreem bitter voor LASK. Maar dit doet niks af aan de goede prestatie. Het speelde zelfs beter dan tegen FC Basel en is woensdag zeker niet kansloos in Brugge. Maar dan zal het wel zijn grote kansen moeten afwerken. Het heeft een klein voetbalwonder nodig om nog naar de Champions League te gaan.”

Dezelfde teneur in de krant Österreich. “Schandaal: LASK woedend na VAR-blackout”, is de kop boven hun verslag. “Nadat de scheidsrechter verrassend een penalty had gegeven voor Brugge, kwam het tot de eerste VAR-beslissing in Oostenrijk. En die was teleurstellend, verkeerd en onbegrijpelijk. Trauner raakte Loïs Openda erg licht en die ging theatraal tegen de grond. Maar de penalty die Hans Vanaken omzette was ook een controversieel om een andere reden: de Poolse scheidsrechter Szymon Marciniak strafte geen licht buitenspel van de aanvaller van Brugge voor de fout af, na overleg met de video-assistent. Hoe kon de VAR dat niet herroepen? Héél LASK voelde zich verraden.

Ook de Oostenrijkse analisten lieten zich woensdag niet onbetuigd. “Ongelofelijk, het was eerst buitenspel en dan geen strafschop”, analyseerde Christian Ebenbauer, voorzitter van de Oostenrijkse Bundesliga. “Zelfs mijn vijfjarige dochter zou niet omver gevallen zijn na dit licht contact”, bekritiseerde analist Oliver Lederer Club Brugge-spits Openda op de televisiezender DAZN die de partij uitzond. Ook LASK-vice-voorzitter Jürgen Werner schreeuwde het tijdens de rust al uit. “Waarom is er een videoscheidsrechter als de match met die uitdoelpunt zo beïnvloed wordt? Ik ben erg verdrietig.”

LASK-trainer Ismaël: “Waar hebben we de VAR voor?”

“Op zo’n niveau zijn details cruciaal, het is vervelend als het beslissende doelpunt een verkeerde beslissing blijkt te zijn, dus waar hebben we de VAR voor?”, vroeg LASK-coach Valerien Ismael zich af. Ismael wou echter niet alle schuld bij de VAR leggen. “Natuurlijk is het ergerlijk dat Club Brugge profiteert van dat buitenspel, maar ik heb mij meer geërgerd aan onze eigen efficiëntie. We waren erg sterk in de beginfase, maar we moeten sterker zijn voor doel.”

Club Brugge mag zich komende woensdag nog aan een heet avondje verwachten in de terugwedstrijd, belooft Ismaël. “Als Club Brugge naar de Champions League wil, zal het toch beter moeten spelen. Ik zit al héél lang in het voetbal, dus ik weet dat er nog een kans is.” Ook middenvelder Michorl denkt er zo over. “Brugge was zelfs niet een beetje beter. We hebben nog steeds de kans om de rollen om te draaien en ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen.”

